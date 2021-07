Anticipazioni Beautiful: futuro inquietante per Steffy, colpo di scena dietro l’angolo (Di giovedì 29 luglio 2021) Anticipazioni Beautiful, in arrivo nuovi importanti colpi di scena nelle puntate italiane della soap americana. Ecco cosa succederà Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 29 luglio 2021), in arrivo nuovi importanti colpi dinelle puntate italiane della soap americana. Ecco cosa succederà, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

zazoomblog : Beautiful anticipazioni oggi 29 Luglio: Ridge chiede il carcere per Bill - #Beautiful #anticipazioni #Luglio: - zazoomblog : Brave and Beautiful anticipazioni 30 luglio 2021 Cesur e Suhan sempre più vicini - #Brave #Beautiful… - infoitcultura : Beautiful, Una vita, Brave and Beautiful anticipazioni oggi 28 luglio - infoitcultura : Brave and Beautiful/ Anticipazioni puntata, 28 luglio: Tahsin vuole sposare Adalet - infoitcultura : Brave and Beautiful Anticipazioni 29 luglio 2021: Suhan, sconvolta, si ubriaca! -