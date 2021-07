Ancora una finale per Federica Pellegrini: nuota i 100 sl nella staffetta mista che stacca il 4. crono assoluto (Di giovedì 29 luglio 2021) Ancora una finale per Federica Pellegrini , scesa in vasca anche oggi per un anomalo 100 sl nuotato peraltro benissimo in ultima frazione di staffetta uomini - donne (la mista mista) di neo ... Leggi su leggo (Di giovedì 29 luglio 2021)unaper, scesa in vasca anche oggi per un anomalo 100 slto peraltro benissimo in ultima frazione diuomini - donne (la) di neo ...

Advertising

ferrazza : Mio padre è morto il 7 aprile a Roma. È stato cremato. Lo vorremmo portare in un’altra regione. È il 28 luglio e l’… - borghi_claudio : @sisifo080 Tertium ovviamente c'è. #nogreenpass #noobbligo e basta delirio. Però bisogna essere la maggioranza. A… - lauraboldrini : Mentre ancora viviamo una pandemia terribile, FdI occupa l'aula. Per dire cosa? No green pass. Per fare cosa? Un a… - marpiro59 : RT @EnricoLetta: Otto anni fa il sequestro di #PadreDallOglio. Un pensiero che è ancora un impegno e una speranza. - needofthemhugs : RT @n0tturna: praticamente tutti stanno già decidendo cosa fare nella propria vita mentre io sto ancora decidendo se voglio una vita -