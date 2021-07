"Anche i filosofi sono imbecilli". Parla il filosofo Maurizio Ferraris (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma. Adesso parliamo di imbecillità che come scrive il filosofo Maurizio Ferraris è una cosa seria (ne ha fatto un libro per Il Mulino). La materia è così complessa che questo scambio di opinioni avviene sotto forma di domande e risposte scritte. Con l’imbecillità è giusto fare le cose per bene. Professore. Voi filosofi siete un po’ imbecilli? Ci fa un elenco di pensatori soggiogati da questo piacere? “L’elenco sarebbe lungo, per cui mi limito a un nome: me stesso. In più di una occasione mi sono comportato da imbecille, con una frequenza che mi ha ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Roma. Adesso parliamo dità che come scrive ilè una cosa seria (ne ha fatto un libro per Il Mulino). La materia è così complessa che questo scambio di opinioni avviene sotto forma di domande e risposte scritte. Con l’tà è giusto fare le cose per bene. Professore. Voisiete un po’? Ci fa un elenco di pensatori soggiogati da questo piacere? “L’elenco sarebbe lungo, per cui mi limito a un nome: me stesso. In più di una occasione micomportato da imbecille, con una frequenza che mi ha ...

