Amministrative | il Pd vuole anticipare di una settimana la data del voto L’ira della Meloni

"C'è un impegno sulla data delle Amministrative il 10 ottobre preso da tutte le forze politiche nel momento del rinvio del voto: eppure oggi in Consiglio dei ministri verrà proposta la data del 3 ottobre, perché il Pd ci ha ripensato, probabilmente nel patetico tentativo di provare a blindare i suoi sindaci uscenti e togliere ai cittadini giorni preziosi per conoscere candidati e programmi. Per Fratelli d'Italia questa soluzione è l'ennesimo insulto al confronto democratico che anche questa volta è stato calpestato". Lo dice Giorgia Meloni, leader di Fdi.

