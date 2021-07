Amici, Alessandra Amoroso spiega per la prima volta i motivi della rottura con Stefano Settepani (Di giovedì 29 luglio 2021) Sembrava ci fossero tutti i presupposti perché la storia tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani potesse diventare qualcosa di davvero importante. Ma poi, nel momento più inaspettato, ecco arrivare la notizia della rottura tra la cantante divenuta nota grazie ad Amici di Maria De Filippi e il produttore musicale. Era stato il settimanale Chi ad annunciarlo, attribuendo la colpa ai troppi impegni dell’uomo, che cozzavano con la voglia di Sandrina di crearsi una famiglia. Era stata la stessa salentina poi, a smentire parzialmente la notizia, preferendo non dare troppe ... Leggi su isaechia (Di giovedì 29 luglio 2021) Sembrava ci fossero tutti i presupposti perché la storia trapotesse diventare qualcosa di davvero importante. Ma poi, nel momento più inaspettato, ecco arrivare la notiziatra la cantante divenuta nota grazie addi Maria De Filippi e il produttore musicale. Era stato il settimanale Chi ad annunciarlo, attribuendo la colpa ai troppi impegni dell’uomo, che cozzavano con la voglia di Sandrina di crearsi una famiglia. Era stata la stessa salentina poi, a smentire parzialmente la notizia, preferendo non dare troppe ...

