Amici 21 | Alberto Urso al posto della Pettinelli? L’indiscrezione

(Di giovedì 29 luglio 2021) Annapotrebbe non essere riconfermata ad? E si mormora che il suoda prof possa essere occupato da un ex allievo del talent di Maria De Filippi? Le indiscrezioni parlano del tenore? Così si dice. E in attesa di avere notizie ufficiali sul cast del programma di Canale 5, fioccano i gossip. Annanon è ancora stata riconfermata fra i prof del Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

AE_love_art : RT @marialves53: @albertopetro2 @henrirousseau12 @BryanMatthews23 @migliaccio31 @LunaLeso @martinis2018 @ANNAMAMARIABIA1 @Biagio960 @cmont4… - cristob45 : RT @AlessandraCicc6: @albertopetro2 @henrirousseau12 @BryanMatthews23 @migliaccio31 @marialves53 @LunaLeso @martinis2018 @ANNAMAMARIABIA1 @… - cristob45 : RT @migliaccio31: @AlessandraCicc6 @albertopetro2 @henrirousseau12 @BryanMatthews23 @marialves53 @LunaLeso @martinis2018 @ANNAMAMARIABIA1 @… - henrirousseau12 : RT @marialves53: @albertopetro2 @henrirousseau12 @BryanMatthews23 @migliaccio31 @LunaLeso @martinis2018 @ANNAMAMARIABIA1 @Biagio960 @cmont4… - cristob45 : RT @marialves53: @albertopetro2 @henrirousseau12 @BryanMatthews23 @migliaccio31 @LunaLeso @martinis2018 @ANNAMAMARIABIA1 @Biagio960 @cmont4… -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Alberto

'Una grande coalizione per liberare Cerveteri' diSava Mercoledì sera si è tenuta al Jolly l'annunciata conferenza stampa dei consiglieri ... l'onorevole Andrea Augello e glidi Italia ...Ma la Cuccarini, non ha parlato solo di ''. Interpellata sul suo passato in Rai, e sui problemi conMatano, collega a 'La Vita in Diretta', ha spiegato al settimanale: " Non coltivo ...Anna Pettinelli potrebbe non essere riconfermata ad Amici? E si mormora che il suo posto da prof possa essere occupato da un ex allievo del talent di ...Netflix e Sony Pictures Animation presentano Vivo, un’emozionante avventura musicale animata in arrivo il 6 agosto su Netflix con canzoni inedite di Lin-Manuel Miranda, vincitore di Tony, Grammy e Pul ...