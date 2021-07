Amichevoli 2021 | successo per il Verona | 3-2 al Modena a Peschiera

(Di giovedì 29 luglio 2021) Ilvince 3-2 in amichevole contro ilnella prima amichevole che ha fatto seguito alle tre del ritiro di Primiero. A, nel quartier generale dell’Hellas, i gialloblu vincono a fatica contro l’avversaria che ha gli stessi colori sociali. Vantaggio immediato per la squadra di Di Francesco, a caccia ancora del giusto assetto per la sua squadra, con Darko Lazovic che su punizione batte Gagno trovando una gran traiettoria. Sul finire del primo tempo, però, pareggiocon Minesso che mette giù alla grande uno spiovente in area. Nel secondo tempo autogol di Silvestri, difensore emiliano, ed è di nuovo ...

Commenta per primo Chi sarà il miglior bomber dell'estate? Lo scopriremo alla fine dellee alla vigilia del campionato di Serie A- 22 con questa classifica. Si tratta in buona parte di un gioco estivo, ma che ci serve per tenere sotto ...... per fare ciò serve però ancora metterli alla prova, con test epre season. Calendario ... la testa è tutta verso l'inizio della stagione- 22 della serie A e al debutto contro la Roma. ...Il Verona vince 3-2 in amichevole contro il Modena nella prima amichevole che ha fatto seguito alle tre del ritiro di Primiero. A Peschiera, nel quartier generale dell’Hellas, i gialloblu vincono a fa ...L’allenatore soddisfatto da quello che ha visto nell’amichevole contro il Porto. Il gruppo ha difeso Mkhitaryan attaccato da Pepe: è questo il segnale che vuole lo Special One ...