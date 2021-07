AMA ProMotocross | Washougal | a Sexton e Martin l' ultima prima della pausa

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : AMA ProMotocross

Motosprint.it

L'ultima gara dell'prima della pausa estiva va in archivio con la vittoria combinata di Chase Sexton (Honda) nella 450 e di Jeremy Martin (Yamaha) nella 250. La prima fase della stagione si chiude ......one championship and the next allowed him to rest his arm before heading into the... Translated by Heather Watson Monster Energy Supercross back undercontrolL’americano di Honda in 450 ed il connazionale della Yamaha nella 250 espugnano la tappa nello stato di Washington. Ferrandis estende la sua leadership in classifica così come Justin Cooper.L’infuocato mese di luglio del ProMotocross si chiude con la tappa nello stato di Washington. Ferrandis e Cooper possono andare in vacanza da leader delle due classifiche di campionato ...