Altra pagina di Televideo, altra fake news sul Green Pass (Di giovedì 29 luglio 2021) Come segnala Bufale.net, è apparsa su un fake Televideo una nuova pagina con un riferimento a presunte decisioni che andrebbero a smontare quelle governative del presidente Mario Draghi. Questa volta Televideo ci presenta una pagina intitolata «Green Pass illegale». LEGGI ANCHE > La grande bufala della pagina di Televideo su Speranza che ordina il censimento dei non vaccinati Tutti i Televideo che vuoi Per quanto la schermata potrebbe risultare attendibile e i caratteri del testo pressoché veritieri, in realtà nulla di ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 luglio 2021) Come segnala Bufale.net, è apparsa su ununa nuovacon un riferimento a presunte decisioni che andrebbero a smontare quelle governative del presidente Mario Draghi. Questa voltaci presenta unaintitolata «illegale». LEGGI ANCHE > La grande bufala delladisu Speranza che ordina il censimento dei non vaccinati Tutti iche vuoi Per quanto la schermata potrebbe risultare attendibile e i caratteri del testo pressoché veritieri, in realtà nulla di ...

