Alterazioni cardiache: tre mesi di stop per Ladinetti del Cagliari (Di giovedì 29 luglio 2021) Nelle visite mediche di rito di inizio campionato con il Cagliari, il giovane regista, Riccardo Ladinetti, classe 2000, è stato fermato dallo staff medico del club isolano a causa di alcune Alterazioni cardiache. Da capire la causa di questi problemi. Il giocatore la scorsa stagione ha militato in Serie C nell'Olbia. Il ventenne, che ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile del Cagliari, diventando anche capitano della Primavera rossoblù due anni fa, non ha preso parte al ritiro in Val di Pejo con la squadra di Leonardo Semplici ma si è sottoposto a ulteriori visite specialistiche che hanno portato ...

