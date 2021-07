Alluvione in Germania, Ceccarelli e Goccia di Carnia in aiuto delle popolazioni (Di giovedì 29 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Gli attori in erba tornano sul palco, su il sipario… Murale imbrattato a Udine, la verità dell'artista… La nuova salita del Castello di ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 29 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Gli attori in erba tornano sul palco, su il sipario… Murale imbrattato a Udine, la verità dell'artista… La nuova salita del Castello di ...

Ultime Notizie dalla rete : Alluvione Germania Alluvione in Germania, Ceccarelli e Goccia di Carnia in aiuto delle popolazioni La stessa cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato di "immagini spettrali" visitando le zone colpite dall' alluvione che, in Germania nei giorni scorsi, ha provocato oltre 160 morti . Immagini ...

Alluvione in Germania, gli aiuti dal Fvg C'è chi l'ha definita 'l'alluvione del secolo'. La stessa cancelliera tedesca Angela Merkel ha parlato di 'immagini spettrali' visitando le zone colpite dall'alluvione che, in Germania nei giorni scorsi, ha provocato oltre 160 morti. Immagini arrivate dalle zone più colpite, Renania Palatino e Nordreno - Vestfalia, che in poche ore hanno fatto il giro del ...

