Allarme nella Giornata mondiale della Tigre, la siberiana é a rischio (Di giovedì 29 luglio 2021) nella Giornata mondiale della Tigre, il Parco Natura Viva rilancia l’Allarme per la Tigre dell’Amur, meglio conosciuta come Tigre siberiana, di cui sono rimasti in vita appena 500 esemplari. È la più grande delle nove sottospecie di Tigre – di cui 3 già dichiarate estinte – e sopravvive con 500 – 550 esemplari nell’Estremo Oriente Russo, ai confini che toccano la Mongolia, la Cina, la Corea e il Mar del Giappone. Considerata ‘minacciata’ di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione della ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021), il Parco Natura Viva rilancia l’per ladell’Amur, meglio conosciuta come, di cui sono rimasti in vita appena 500 esemplari. È la più grande delle nove sottospecie di– di cui 3 già dichiarate estinte – e sopravvive con 500 – 550 esemplari nell’Estremo Oriente Russo, ai confini che toccano la Mongolia, la Cina, la Corea e il Mar del Giappone. Considerata ‘minacciata’ di estinzione dall’Unione Internazionale per la Conservazione...

