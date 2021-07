Alis chiede al Governo di riaccendere i motori dell'economia. Partendo dal Mezzogiorno

(Di giovedì 29 luglio 2021) "La sostenibilità ambientale, sociale ed economica rappresenta il motorea ripartenza non solo per il comparto che rappresentiamo, ma per l'intero "sistema Paese" e in particolare per il ...

Quotidiano di Sicilia

... intervento che, come ribadito dal presidente Guido Grimaldi, "da tempo, come segnale per tutte quelle imprese di trasporto e logistica virtuose che scelgono l'intermodalità, apportando ...... intervento che, come ribadito dal presidente Guido Grimaldi, "da tempo, come segnale per tutte quelle imprese di trasporto e logistica virtuose che scelgono l'intermodalità, apportando ...Presenti come ospiti il Viceministro Alessandro Morelli, il Capo di Gabinetto della Regione Puglia Claudio Stefanazzi, i Presidenti delle Autorità di Sistema Portuale, i Presidenti delle Commissioni A ...All'incontro pugliese hanno partecipato il viceministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il capo di Gabinetto della Regione Puglia, i presidenti delle Autorità di Sistema Portuale ed ...