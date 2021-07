Alessandra Amoroso spiega perché è finita con Stefano Settepani (Di giovedì 29 luglio 2021) A gennaio 2020 il settimanale Chi ha annunciato la fine della storia tra Alessandra Amoroso e Stefano Settepani: “Scoppia la crisi tra Alessandra Amoroso e il fidanzato Stefano Settepani, produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei“. Poi giorni dopo la cantante di Estranei a Partire da Ieri ha confermato l’indiscrezione: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto. Mi dispiace, ... Leggi su biccy (Di giovedì 29 luglio 2021) A gennaio 2020 il settimanale Chi ha annunciato la fine della storia tra: “Scoppia la crisi trae il fidanzato, produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di creare una famiglia da parte di lei“. Poi giorni dopo la cantante di Estranei a Partire da Ieri ha confermato l’indiscrezione: “Io e Ste non stiamo insieme da un mese per motivi che non per forza devo esplicitare sui social. Leggo e ascolto cose non vere sul nostro rapporto. Mi dispiace, ...

