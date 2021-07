Alessandra Amoroso | confessione drammatica | è successo durante il lockdown

(Di giovedì 29 luglio 2021)è tornata a parlare dell’ultimo periodo in cui ha sofferto non solo per amore, ma anche per la sua ultima storia d’amore. Torna a parlaredopo l’ultima intervista rilasciata al settimanale ‘Grazia’, con la cantante che ha parlato della sua vita privata. Una vera e propria novità per l’artista che solitamente L'articolo proviene da Inews.it.

La cantante rompe il silenzio sul suo storico ex. A gennaio 2020 il settimanale Chi ha annunciato la fine della storia trae Stefano Settepani : " Scoppia la crisi trae il fidanzato Stefano Settepani, produttore musicale. La causa sarebbero i troppi impegni di lui e la voglia di ...La cantante lanciata da Amici è tornata a parlare della sua ultima storia d'amore, quella con il produttore Stefano L'articolo: perché è finita con Settepani e in che rapporti sono oggi proviene da Gossip e Tv .Alessandra Amoroso è tornata a parlare dell'ultimo periodo in cui ha sofferto non solo per amore, ma anche per la sua ultima storia d'amore.Rita Comisi fu una delle finaliste di Amici dell'edizione del 2005. Da allora molte cose sono successe. Che fine ha fatto.