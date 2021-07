Alaska, violento terremoto di magnitudo 8.2 | Video (Di giovedì 29 luglio 2021) Drammatiche le immagini che riprendono il terremoto in diretta che scombussola un appartamento in Alaska. La spaventosa scossa di terremoto di magnitudo 8.2 della scala Richter è stata registrata al largo della penisola di Alaska. Il Servizio meteorologico nazionale Usa ha pubblicato l'allerta per una possibile minaccia di tsunami sull'isola di Guam e le Hawaii. Il terremoto è stato segnalato vicino a Sandpoint, nelle Aleutine orientali, una zona fortemente sismica, nel 1964 nello stesso punto fu segnalata la scossa più forte mai registrata nel mondo. terremoto in Perù, la ... Leggi su panorama (Di giovedì 29 luglio 2021) Drammatiche le immagini che riprendono ilin diretta che scombussola un appartamento in. La spaventosa scossa didi8.2 della scala Richter è stata registrata al largo della penisola di. Il Servizio meteorologico nazionale Usa ha pubblicato l'allerta per una possibile minaccia di tsunami sull'isola di Guam e le Hawaii. Ilè stato segnalato vicino a Sandpoint, nelle Aleutine orientali, una zona fortemente sismica, nel 1964 nello stesso punto fu segnalata la scossa più forte mai registrata nel mondo.in Perù, la ...

