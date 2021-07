Alaska: terremoto di 8.2 a Perryville, scampato rischio tsunami (Di giovedì 29 luglio 2021) L’epicentro ha colpito la zona sud-est di Perryville, una cittadina dell’Alaska. Ben otto le scosse di terremoto, con magnitudo superiore a 6 Una prima scossa di terremoto di magnitudo 8.2 si è verificata alle 22.15 al largo della penisola di Alaska. Il terremoto, secondo l’Us Geological Survey, avrebbe agito a 56 miglia a est, a sud-est della cittadina di Perryville. Ben altre otto scosse sarebbero poi seguite nei minuti successivi, comprese due di magnitudo superiore a 6. terremoto e allerta tsunami Nessun ferito o danni ... Leggi su zon (Di giovedì 29 luglio 2021) L’epicentro ha colpito la zona sud-est di, una cittadina dell’. Ben otto le scosse di, con magnitudo superiore a 6 Una prima scossa didi magnitudo 8.2 si è verificata alle 22.15 al largo della penisola di. Il, secondo l’Us Geological Survey, avrebbe agito a 56 miglia a est, a sud-est della cittadina di. Ben altre otto scosse sarebbero poi seguite nei minuti successivi, comprese due di magnitudo superiore a 6.e allertaNessun ferito o danni ...

