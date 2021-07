Alaska | scossa sismica di 8 2 | allarme tsunami per isola Guam

Advertising

SkyTG24 : Terremoto, scossa di magnitudo 8,2 al largo dell’Alaska - terrarealtime : Alaska, violentissima scossa di terremoto di magnitudo 8.2 è allarme tsunami - infoitinterno : Terremoto, scossa di magnitudo 8,2 al largo dell’Alaska - infoitinterno : Alaska, scossa di terremoto di magnitudo 8.2: allarme tsunami - infoitinterno : Violentissima scossa di terremoto in Alaska, scatta l’allarme tsunami: aggiornamenti LIVE, DATI e MAPPE] -

Ultime Notizie dalla rete : Alaska scossa

Unadi terremoto di magnitudo 8.2 è stata registrata al largo della penisola di: lo riporta l'Istituto geofisico statunitense. L'epicentro del sisma è stato localizzato a 91 km a sudest di ...Un allarme tsunami è stato emesso per il sud dell'e la penisola.Lo US Tsunami Warning System NOAA ha diramato l’allarme tsunami. L’epicentro è stato localizzato a 91 km est-sudest da Perryville, e l’ipocentro a 46,7 km di profondità. Seguiranno aggiornamenti L’eve ...Negli Stati Uniti è allerta tsunami sull'isola di Guam, in seguito al sisma registrato a 46,7 chilometri di profondità ...