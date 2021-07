Al via transizione ecologica a Benevento, 42 punti ricarica per veicoli elettrici (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Amministratore Unico di Acea Innovation Valerio Marra e il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella hanno sottoscritto oggi, alla presenza dell’Amministratore Delegato del Gruppo Acea Giuseppe Gola, un accordo programmatico nell’ambito di una partnership strategica che dà l’avvio allo sviluppo progettuale del capoluogo sannita nel segno della transizione ecologica. Acea Innovation, società del Gruppo Acea specializzata nell’ideazione e realizzazione di progetti, prodotti, servizi smart e soluzioni tecnologiche innovative in un’ottica di efficienza energetica ed economia circolare, supporterà quindi l’amministrazione comunale ... Leggi su italiasera (Di giovedì 29 luglio 2021) L’Amministratore Unico di Acea Innovation Valerio Marra e il Sindaco di, Clemente Mastella hanno sottoscritto oggi, alla presenza dell’Amministratore Delegato del Gruppo Acea Giuseppe Gola, un accordo programmatico nell’ambito di una partnership strategica che dà l’avvio allo sviluppo progettuale del capoluogo sannita nel segno della. Acea Innovation, società del Gruppo Acea specializzata nell’ideazione e realizzazione di progetti, prodotti, servizi smart e soluzioni tecnologiche innovative in un’ottica di efficienza energetica ed economia circolare, supporterà quindi l’amministrazione comunale ...

