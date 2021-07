(Di giovedì 29 luglio 2021) La Commissione europea ha avviato procedure d’nei confronti di 12 Stati membri per il mancato recepimento delle norme dell’UE che vietano lecommercialinel settore. La direttiva adottata il 17 aprile 2019, garantisce la tutela di tutti gli agricoltori europei, come pure dei fornitori di piccole e medie dimensioni, contro 16commercialiattuate da acquirenti di dimensioni superiori nella filiera alimentare. abr/mrv/red su Il Corriere della Città.

Advertising

CorriereCitta : Agroalimentare, infrazione Ue a Italia su pratiche sleali - GianbasilioS : RT @EdTroiano: Agroalimentare INFRAZIONE ALL'ITALIA sul @Corriere @sassi_mario @anitalissona @pino_zuliani @paoloigna1 @alexethno @Gianbasi… - RobertoCastaldi : RT @EURACTIVItalia: La #CommissioneUE ha avviato una procedura di infrazione contro l'#Italia e altri 11 Paesi per la mancata ricezione di… - EdTroiano : Agroalimentare INFRAZIONE ALL'ITALIA sul @Corriere @sassi_mario @anitalissona @pino_zuliani @paoloigna1 @alexethno… - EdTroiano : AGROALIMENTARE INFRAZIONE ALL'ITALIA dal @Corriere -

Ultime Notizie dalla rete : Agroalimentare infrazione

In questa edizione: - Sale a luglio la fiducia di consumatori e imprese -Ue a Italia su pratiche sleali - Protocollo Regione Lazio - Unioncamere per il turismo - Whirlpool, lo Stato faccia sentire la sua voce mrv SponsorLa Commissione europea ha avviato le procedure d'contro 12 Stati membri, tra cui l'...riguardante il divieto di pratiche commerciali sleali in agricoltura e nel settore. ...Questi Stati membri dispongono ora di due mesi per rispondere alle lettere e adottare le misure necessarie. In assenza di risposta soddisfacente, la Commissione può decidere di emettere pareri motivat ...NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Martedì 27 luglio è stata resa nota una notizia che non può essere ...