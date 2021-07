Agli atti messaggi del marito a Viviana: "Stai rovinando la vita di Gioele". Procura chiede l'archiviazione (Di giovedì 29 luglio 2021) Viviana Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta l?8 agosto del 2020 nei boschi di Caronia “si è uccisa lanciandosi dal traliccio” ai piedi del quale è stata trovata senza vita. E, con ogni probabilità, prima di uccidersi avrebbe strangolato il figlio Gioele di 4 anni, poi ritrovato nel bosco il 19 agosto. Dunque, nessun duplice omicidio. Ecco perché la Procura di Patti (Messina), che coordina l’inchiesta sulla morte della donna e del figlio, a un anno dai fatti, come apprende l’Adnkronos, ha chiesto al gip l’archiviazione. Nella richiesta di ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021)Parisi, la deejay di 41 anni trovata morta l?8 agosto del 2020 nei boschi di Caronia “si è uccisa lanciandosi dal traliccio” ai piedi del quale è stata trovata senza. E, con ogni probabilità, prima di uccidersi avrebbe strangolato il figliodi 4 anni, poi ritrovato nel bosco il 19 agosto. Dunque, nessun duplice omicidio. Ecco perché ladi P(Messina), che coordina l’inchiesta sulla morte della donna e del figlio, a un anno dai f, come apprende l’Adnkronos, ha chiesto al gip l’. Nella richiesta di ...

Advertising

Lodamarco1 : RT @HuffPostItalia: Agli atti messaggi del marito a Viviana: 'Stai rovinando la vita di Gioele'. Procura chiede l'archiviazione https://t.c… - CristinaGrandi6 : RT @DoraEbasta: Sia messo agli atti che se devi invitarmi a cena fuori, non mi devi portare da questi chef stellati che nei piatti ti metto… - HuffPostItalia : Agli atti messaggi del marito a Viviana: 'Stai rovinando la vita di Gioele'. Procura chiede l'archiviazione - Toni_ct_1 : RT @DoraEbasta: Sia messo agli atti che se devi invitarmi a cena fuori, non mi devi portare da questi chef stellati che nei piatti ti metto… - DoraEbasta : Sia messo agli atti che se devi invitarmi a cena fuori, non mi devi portare da questi chef stellati che nei piatti… -