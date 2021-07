AFRICA EGITTO - Mite e umile | a imitazione di Gesù Papa Tawadros commemora il Vescovo Epiphanios a tre anni dal suo assassinio

Advertising

albertocaldana : RT @AgenziaFides: AFRICA/EGITTO - Mite e umile, a imitazione di Gesù. Papa Tawadros commemora il Vescovo Epiphanios a tre anni dal suo assa… - AgenziaFides : AFRICA/EGITTO - Mite e umile, a imitazione di Gesù. Papa Tawadros commemora il Vescovo Epiphanios a tre anni dal su… - franco_sala : RT @guidoolimpio: - guidoolimpio : - Antico_Egitto : AFRICA/EGITTO - Nomina del Direttore nazionale delle Pontificie Opere Missionarie, don Andraws Fahmi Abdou - Fides -

Ultime Notizie dalla rete : AFRICA EGITTO

ANSA Nuova Europa

... l'autorità religiosa islamica incaricata di emettere le fatwa (pareri giuridici basati sulla Sharia) su questioni rilevanti (in, una condanna a morte non può essere definitiva se non ...L'che ci sta fronte Tra Mediterraneo a Sahel La Tunisia è in compagnia della confinante ... di unche Al Sisi tiene compresso con un regime repressivo e autocratico, di un'intera regione, ...Provvedimenti assunti dal Commissariato su segnalazione della Polizia Locale Diciassette persone originarie del Marocco e dell’Egitto, di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono state denunciate dagli ...Il primo lembo d'Africa a divenire italiano fu la baia di Assab, a sud dell'attuale Eritrea, che nel 1869 venne venduta all'esploratore Giuseppe Sapeto dai sultani arabi di Raheida per seimila talleri ...