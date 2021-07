Afghanistan, Usa aprono a un coinvolgimento della Cina. Pechino vede le opportunità economiche e chiede stabilità ai Talebani (Di giovedì 29 luglio 2021) La stabilità in Afghanistan serve a gran parte dei Paesi stranieri interessati allo Stato nel cuore dell’Asia centrale. Agli Stati Uniti e ai Paesi Nato, che si stanno ritirando dopo una presenza lunga 20 anni e che rimangono però stretti alleati del governo di Kabul, seriamente minacciato dalla costante e apparentemente inarrestabile avanzata talebana in tutto il Paese, ma anche ad altri attori che nel Paese non hanno avuto storicamente un’influenza così profonda, ma che nutrono interessi economici. Uno su tutti la Cina. Ed è anche per questo che il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato che il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Lainserve a gran parte dei Paesi stranieri interessati allo Stato nel cuore dell’Asia centrale. Agli Stati Uniti e ai Paesi Nato, che si stanno ritirando dopo una presenza lunga 20 anni e che rimangono però stretti alleati del governo di Kabul, seriamente minacciato dalla costante e apparentemente inarrestabile avanzata talebana in tutto il Paese, ma anche ad altri attori che nel Paese non hanno avuto storicamente un’influenza così profonda, ma che nutrono interessi economici. Uno su tutti la. Ed è anche per questo che il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha affermato che il ...

