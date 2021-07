Addio «The X Factor UK». Simon Cowell chiude i battenti del talent show esploso nel 2004 (Di giovedì 29 luglio 2021) Simon Cowell Colpo di scena: The X Factor UK chiude definitivamente i battenti. Simon Cowell, ideatore nel 2004 del format britannico venduto in tutto il mondo (in Italia, da settembre, partirà una rinnovata 15° edizione), ha infatti deciso di dire basta con il talent show, che negli anni – in 12 stagioni su 15 – l’ha visto anche giudice. Il 61enne produttore inglese non ha più intenzione di riportare in tv X Factor, assente sugli schermi britannici (per la precisione, sulla rete generalista ITV) da ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 29 luglio 2021)Colpo di scena: The XUKdefinitivamente i, ideatore neldel format britannico venduto in tutto il mondo (in Italia, da settembre, partirà una rinnovata 15° edizione), ha infatti deciso di dire basta con il, che negli anni – in 12 stagioni su 15 – l’ha visto anche giudice. Il 61enne produttore inglese non ha più intenzione di riportare in tv X, assente sugli schermi britannici (per la precisione, sulla rete generalista ITV) da ...

