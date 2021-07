Adani parla della nuova Serie A (Di giovedì 29 luglio 2021) . Il giornalista ed ex difensore ha espresso la sua opinione in merito al ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazione della sua collaborazione con il videogioco FIFA 22, dove farà da seconda voce assieme a Pierluigi Pardo. : cosa ha detto a proposito? Ovviamente non ha parlato solo di Allegri e Juventus, ma ha anche detto la sua sul prossimo campionato di Serie A.“L’Atalanta giocherà per stare nei primi posti, la favorita rimane la Juve perché è la più forte, anche se ha vinto l’Inter l’anno scorso. Ma ci sono tante squadre che giocheranno per mettersi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 29 luglio 2021) . Il giornalista ed ex difensore ha espresso la sua opinione in merito al ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina bianconera. Le dichiarazioni sono state rilasciate durante la presentazionesua collaborazione con il videogioco FIFA 22, dove farà da seconda voce assieme a Pierluigi Pardo. : cosa ha detto a proposito? Ovviamente non hato solo di Allegri e Juventus, ma ha anche detto la sua sul prossimo campionato diA.“L’Atalanta giocherà per stare nei primi posti, la favorita rimane la Juve perché è la più forte, anche se ha vinto l’Inter l’anno scorso. Ma ci sono tante squadre che giocheranno per mettersi ...

Advertising

MingoBossHogg : @leleadani @PIERPARDO @EASPORTSFIFA Ci sono commentatori e commentatori: opinionisti, giornalisti, ex-calciatori, e… - pelmilan : Adani che parla di Vlasic e Kaio jorge - PDD1896 : @mirkonicolino Comunque Adani di Kaio Jorge ne parla dallo scorso anno - Gianpergliamici : @SandroSca Parla, Adani purtroppo parla, non sa di che cazzo parla...???????? - fmirag : @Vallina84s @dicle_luca @faberskj No, dai! Diciamo che finchè non arrivano i Trevisani, gli Adani, i Condò e gli Sc… -