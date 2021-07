Acque e strade per la Florida, cantieri per rimettere in moto il Sunshine State (Di giovedì 29 luglio 2021) ? il 22° Stato americano per estensione ma il terzo per numero di abitanti. E proprio la densità abitativa e la domanda crescente di servizi stanno pressando sulle infrastrutture affinché una nuova generazione di grandi opere sia in grado di rispondere alle esigenze della crescita. In Florida si parte da qui: infrastrutture idriche prima di tutto. Secondo il Dipartimento della Protezione Ambientale, la domanda media giornaliera di acqua dolce della Florida (che include l’acqua potabile) aumenterà del 20% nei prossimi vent’anni, tanto da richiedere investimenti per 21,9 miliardi di dollari ma anche rinnovamento sulla rete stradale. Il Gruppo Webuild, ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 luglio 2021) ? il 22° Stato americano per estensione ma il terzo per numero di abitanti. E proprio la densità abitativa e la domanda crescente di servizi stanno pressando sulle infrastrutture affinché una nuova generazione di grandi opere sia in grado di rispondere alle esigenze della crescita. Insi parte da qui: infrastrutture idriche prima di tutto. Secondo il Dipartimento della Protezione Ambientale, la domanda media giornaliera di acqua dolce della(che include l’acqua potabile) aumenterà del 20% nei prossimi vent’anni, tanto da richiedere investimenti per 21,9 miliardi di dollari ma anche rinnovamento sulla rete stradale. Il Gruppo Webuild, ...

