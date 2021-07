(Di giovedì 29 luglio 2021) “Ogni volta che non diciamo quello che vogliamo dire, stiamo morendo”, afferma l’artista Yoko Ono, dell’. Aggiungo un’ulteriore sfumatura: ogni volta che non siamo consapevoli della sensazione, esperienza o situazione che vogliamo,... Leggi

Advertising

rebxwalls : modestamente acquario supremo ??????? - PaoloBRVNI : @grafo_lo_gia Acquario - acolpidipenna : @astriamari1 Terza decade Acquario con ascendente Gemelli. Chissà questo Giove cosa combina - Enricogiu : @Mark33846202 Acquario - mr_gio65 : @Mark33846202 Acquario -

Ultime Notizie dalla rete : Acquario

Le persone apprezzeranno gli abbracci extra lunghi oggi,, quindi distribuiscili come caramelle a tutti quelli che incontri. Un gesto gentile e una parola calda non saranno ...Taglio del nastro per l'virtuale di Villa Matarazzo a santa Maria di Castellabate. La cerimonia di inaugurazione - come riporta il sito web infocilento.it - si è svolta, ieri pomeriggio, alla presenza tra gli altri ...Scopriamo cosa c'è da sapere su Valentina Rodini, giovanissima canottiera che ha trionfato con Federica Cesarini alle Olimpiadi di Tokyo.Oroscopo 29 luglio: amore, lavoro, salute. Le previsioni dell’oroscopo del giorno giovedì 29 luglio 2021 segno per segno ...