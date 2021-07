Acquario (Di giovedì 29 luglio 2021) “Ogni volta che non diciamo quello che vogliamo dire, stiamo morendo”, afferma l’artista Yoko Ono, dell’. Aggiungo un’ulteriore sfumatura: ogni volta che non siamo consapevoli della sensazione, esperienza o situazione che vogliamo,... Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 29 luglio 2021) “Ogni volta che non diciamo quello che vogliamo dire, stiamo morendo”, afferma l’artista Yoko Ono, dell’. Aggiungo un’ulteriore sfumatura: ogni volta che non siamo consapevoli della sensazione, esperienza o situazione che vogliamo,... Leggi

Advertising

ippolito_samira : @obviouslyelisaa acquario ? - ilyb0obear : la mia top dei segni ;) che posizione siete? 1 gemelli 2 acquario 3 vergine 4 sagittario 5 cancro 6 leone 7 pe… - vincenzoBrugal1 : Il mondo fa paura ma in esso nuotano in un immenso acquario betulle, volpi, torrenti di fiori, strade di campagna e… - hogiadato : Acquario 7+ slancio fornicamento in aumento si tromba..!! - TestaDiCazzo22 : @onvlasttime io che sono acquario -