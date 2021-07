Accessori green: ecco cosa scegliere per un’estate amica dell’ambiente (Di giovedì 29 luglio 2021) Molto spesso si pensa che la moda sostenibile sia una cosa difficile, costosa, lontana da noi. Con questa “scusa”, non si presta attenzione a quello che si acquista e si perpetua un comportamento dannoso sia per il pianeta che per chi ci abita. Al contrario invece, avere un comportamento più sostenibile è davvero semplice e alla portata di tutti: è quello che cerco di raccontare sui miei canali e che vorrei farvi vedere anche qui! Anche per gli Accessori estivi possiamo fare delle scelte etiche: vediamo quali. Accessori green per un’estate amica dell’ambiente: gli ... Leggi su dilei (Di giovedì 29 luglio 2021) Molto spesso si pensa che la moda sostenibile sia unadifficile, costosa, lontana da noi. Con questa “scusa”, non si presta attenzione a quello che si acquista e si perpetua un comportamento dannoso sia per il pianeta che per chi ci abita. Al contrario invece, avere un comportamento più sostenibile è davvero semplice e alla portata di tutti: è quello che cerco di raccontare sui miei canali e che vorrei farvi vedere anche qui! Anche per gliestivi possiamo fare delle scelte etiche: vediamo quali.per: gli ...

Advertising

AlpitourWorld : #Turismo e #sostenibilità possono andare di pari passo, il Gruppo si sta impegnando in questa direzione con aliment… - messveneto : Bravo Club si tinge di “green”: Nell’estate post-Covid il marchio del gruppo Alpitour propone turismo sostenibile,… - ADM_assdemxmi : RT @IOdonna: La lezione dello stilista: non si diventa i migliori senza il rispetto di ciò che ci sta intorno - IOdonna : La lezione dello stilista: non si diventa i migliori senza il rispetto di ciò che ci sta intorno -