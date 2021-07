A Tokyo non si può dire Russia, ma la squadra è più russa che mai (Di giovedì 29 luglio 2021) Non serve una bandiera per fare un paese alle Olimpiadi, neppure un inno, neppure un simbolo. Soprattutto se il paese in questione ha intenzione di rendersi riconoscibile con tutti i mezzi di cui dispone, e, se alla fine il Cio decide di non essere neppure troppo rigido e avallare decisioni identitarie difficilmente equivocabili, allora servirà a poco chiamare la Russia Roc, Comitato olimpico russo. Alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la Russia, che avrebbe dovuto gareggiare come paese neutrale dopo lo scandalo del doping di stato del 2017, è presentissima. Avrebbe dovuto essere una squadra non squadra, una ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 29 luglio 2021) Non serve una bandiera per fare un paese alle Olimpiadi, neppure un inno, neppure un simbolo. Soprattutto se il paese in questione ha intenzione di rendersi riconoscibile con tutti i mezzi di cui dispone, e, se alla fine il Cio decide di non essere neppure troppo rigido e avallare decisioni identitarie difficilmente equivocabili, allora servirà a poco chiamare laRoc, Comitato olimpico russo. Alle Olimpiadi di2020, la, che avrebbe dovuto gareggiare come paese neutrale dopo lo scandalo del doping di stato del 2017, è presentissima. Avrebbe dovuto essere unanon, una ...

