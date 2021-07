A Kitzbuhel Mager mette la semifinale nel mirino (alle 13 in tv) (Di giovedì 29 luglio 2021) Gianluca Mager torna in campo nel pomeriggio per i quarti di finale del "Generali Open", torneo ATP 250 con 419.470 di montepremi in corso sulla terra rossa di Kitzbuhel, nelle Alpi austriache. Il ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Gianlucatorna in campo nel pomeriggio per i quarti di finale del "Generali Open", torneo ATP 250 con 419.470 di montepremi in corso sulla terra rossa di, nelle Alpi austriache. Il ...

Advertising

federtennis : I nostri azzurri impegnati in campo oggi, entrambi live su @SuperTennisTv ???? Kitzbuhel: ? 12:30 Mager ?? Altmaier p… - livetennisit : ATP 250 Kitzbuhel e Atlanta: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 4. In campo Gianluca Mager e Jannik Sinner - apicella57 : RT @lorenzofares: Il clima olimpico di #Tokyo2020 non deve distrarci da quanto di ottimo sta combinando in questo periodo della sua carrier… - TennisWorldit : Atp Kitzbuhel - Una vittoria e una sconfitta per l'Italia. Ai quarti Mager - MercRF : RT @lorenzofares: Il clima olimpico di #Tokyo2020 non deve distrarci da quanto di ottimo sta combinando in questo periodo della sua carrier… -