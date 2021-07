A che ora inizia Matrimonio a Prima Vista: orario, canale, anticipazioni e data prossima puntata (Di giovedì 29 luglio 2021) Torna questa sera, giovedì 29 luglio, su Real Time Matrimonio a Prima Vista così che i fan potranno seguire la seconda e imperdibile puntata del reality show, da sempre amato e seguito da migliaia e migliaia di telespettatori. Matrimonio a Prima Vista: chi sono le coppie, anticipazioni 29 luglio 2021 Sono tre le coppie di sposi protagoniste a Matrimonio a Prima Vista Italia 2021: Martina e Davide (lei ha 30 anni, vive a Gallarate e nella vita è un’assistente di volo, lui ha 31 anni e viene da Lugo di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Torna questa sera, giovedì 29 luglio, su Real Timecosì che i fan potranno seguire la seconda e imperdibiledel reality show, da sempre amato e seguito da migliaia e migliaia di telespettatori.: chi sono le coppie,29 luglio 2021 Sono tre le coppie di sposi protagoniste aItalia 2021: Martina e Davide (lei ha 30 anni, vive a Gallarate e nella vita è un’assistente di volo, lui ha 31 anni e viene da Lugo di ...

