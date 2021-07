A che ora gioca il Napoli sabato 31 luglio contro il Bayern: orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Napoli, in attesa di partire per il ritiro di Castel di Sangro in programma dal 5 al 15 agosto, si prepara per affrontare in Germania il Bayern Monaco, con la partita prevista sabato 31 luglio. Il 4 agosto, invece, i calciatori di Spalletti saranno in Polonia e dovranno vedersela con il Wisla Cracovia. A che ora gioca il Napoli contro il Bayern e dove vedere la partita Il match contro il Bayern, che si disputerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 29 luglio 2021) Il, in attesa di partire per il ritiro di Castel di Sangro in programma dal 5 al 15 agosto, si prepara per affrontare in Germania ilMonaco, con laprevista31. Il 4 agosto, invece, i calciatori di Spalletti saranno in Polonia e dovranno vedersela con il Wisla Cracovia. A che orailillaIl matchil, che si disputerà all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, ...

Advertising

CottarelliCPI : Il semaforo rosso è punitivo, un prodotto del pensiero unico, delle dittatura stradale. Io personalmente mi fermo s… - virginiaraggi : Presto Casapound sarà sgomberata dal palazzo che da anni occupa abusivamente in pieno centro a Roma. Lo avevo dett… - borghi_claudio : Finiti I lavori alla Camera. Ora doccia e poi ci vediamo alle 20 in Piazza del Popolo. Portate l'acqua che fa caldo!!! #manif28luglio - sferriam : RT @SaracomemeSara: FAUCI AMMETTE APERTAMENTE CHE LA CARICA VIRALE NEI VACCINATI È LA STESSA CHE NEI NON VACCINATI 'I dati sono chiari. Or… - Paola_zrz : RT @barbarab1974: -