ZZ Top | è morto il bassista Dusty Hill | aveva 72 anni

(Di mercoledì 28 luglio 2021) (Adnkronos) - E'del gruppo ZZ Top da oltre mezzo secolo. Il musicista72. "Siamo addolorati dalla notizia della morte del nostro Compadre,, che ènel sonno nella sua casa di Houston in Texas", annunciano gli altri due membri della band, Billy Gibbons e Frank Beard, dal sito ufficiale del gruppo. "A noi, insieme ai molti fan degli ZZ Top di tutto il mondo, mancherà la tua presenza, il tuo buon animo e l'impegno duraturo nel dare ai TOP quel monumentale contributo al basso. Saremo per ...

Advertising

Corriere : ZZ Top, è morto lo storico bassista barbuto Dusty Hill, aveva 72 anni - RollingStoneita : È morto Dusty Hill degli ZZ Top - fanpage : Addio a una leggenda del rock - lucaborsari : #Musica, @ZZTop , è morto il bassista Dusty Hill - francescoabba10 : RT @Metalitalia: ZZ TOP: è morto il bassista Dusty Hill #ZZTOP - -

Ultime Notizie dalla rete : Top morto

Ennesimo lutto nel mondo della musica. E'Dusty Hill, lo storico bassista, tastierista e corista degli ZZ. Dusty aveva 72 anni e nelle scorse settimana aveva dato defezione ad un concerto della band texana per un problema di salute ...ROMA - E', all'età di 72 anni, il cantante Gianni Nazzaro. Nato nel capoluogo campano, vince il Festival di Napoli 1970 con Me chiamme ammore, in coppia con Peppino Di Capri. Nel 1971 partecipa a ...E’ morto Dusty Hill, bassista del gruppo ZZ Top da oltre mezzo secolo. Il musicista aveva 72 anni. “Siamo addolorati dalla notizia della morte del nostro Compadre, Dusty Hill, che è morto nel sonno ne ...È stato trovato senza vita nella sua abitazione di Houston, il bassista e fondatore della band rock ZZ Top, Dusty Hill ...