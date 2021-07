ZZ Top | è morto il bassista Dusty Hill | aveva 72 anni

(Di mercoledì 28 luglio 2021) E’del gruppo ZZ Top da oltre mezzo secolo. Il musicista72. “Siamo addolorati dalla notizia della morte del nostro Compadre,, che ènel sonno nella sua casa di Houston in Texas”, annunciano gli altri due membri della band, Billy Gibbons e Frank Beard, dal sito ufficiale del gruppo. “A noi, insieme ai molti fan degli ZZ Top di tutto il mondo, mancherà la tua presenza, il tuo buon animo e l’impegno duraturo nel dare ai TOP quel monumentale contributo al basso. Saremo per sempre legati ...

Advertising

Corriere : ZZ Top, è morto lo storico bassista barbuto Dusty Hill, aveva 72 anni - ilpost : È morto Dusty Hill degli ZZ Top - Adnkronos : Lutto nel mondo della musica: è morto Dusty Hill, bassista degli #ZzTop. L'annuncio della band. - gianb_rn : RT @Corriere: ZZ Top, è morto lo storico bassista barbuto Dusty Hill, aveva 72 anni - Mariquita_la1a : RT @Corriere: ZZ Top, è morto lo storico bassista barbuto Dusty Hill, aveva 72 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Top morto

Dusty Hill, il bassista degli ZZ, èstanotte nel sonno, a Houston. Aveva 72 anni. Solo pochi giorni fa, il musicista aveva dovuto farsi sostituire in concerto dal tecnico delle chitarre Elwood Francis; ma sembrava che il ...Dusty Hill, il bassista del gruppo rock statunitense ZZ, èoggi a Houston, in Texas (Stati Uniti): aveva 72 anni. La notizia è stata ...di Barbara Visentin Fondatore del gruppo rock, in attività dal 1969, è morto nel sonno a casa sua, secondo i compagni. Qualche giorno fa era assente da ...Dusty Hill, il bassista del gruppo rock statunitense ZZ Top, è morto oggi a Houston, in Texas (Stati Uniti): aveva 72 anni. La notizia è stata data tramite un post su Instagram dagli altri due compone ...