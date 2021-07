Zuppa di Porro del 28 luglio 2021

Leggi su nicolaporro

(Di mercoledì 28 luglio 2021)di. Ritorna il gionrnale unico del Virus. Pensiero unico. Per fortuna che a Cacciari consentono la prima sulla Stampa, in cui il filosofo sbertucciato da tutti dice una cosa smeplice: nessuno contro vaccino, ma una scelta è libera se consapevole. Vaglielo a spiegare a Gramellini. Brambilla, il giorno dopo, copia Gramellini, che evidetemente fa scuola: perchè ino pass non urlavano contro il lockdown. Sarebbe in effetti una bella contraddizione: ma non è vera. Basta vedere proprio Cacciari e Agamben contro lockdown. Vaia uno dei pochi dotati di buon senso: dobbiamo convincere, e su Astra Zeneca abbiamo disorientato. Repubblica e Stampa da orrore. ...