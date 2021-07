Zorzi, Oppini e quel tweet che ha scosso l’amicizia. Ecco cos’è accaduto (Di mercoledì 28 luglio 2021) Zorzi e Oppini, l’amicizia è finita? Ecco cos’è successo nelle ultime ore via social, Tommaso ha smesso di seguire Francesco Oppini Non si sono ancora placate le frecciatine tra Tommaso Zorzi e Francesco Oppini, dopo l’uscita dal reality Grande Fratello Vip, Tommaso e Francesco si sono riappacificati, ma da qualche tempo si sta parlando della possibile rottura dell’amicizia tra i due. E’ chiaro forse evidente che tra Tommaso e Francesco non c’è più un buon rapporto come dentro la casa del Grande Fratello Vip, dove tutto nacque, ma anzi ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 28 luglio 2021)è finita?successo nelle ultime ore via social, Tommaso ha smesso di seguire FrancescoNon si sono ancora placate le frecciatine tra Tommasoe Francesco, dopo l’uscita dal reality Grande Fratello Vip, Tommaso e Francesco si sono riappacificati, ma da qualche tempo si sta parlando della possibile rottura deltra i due. E’ chiaro forse evidente che tra Tommaso e Francesco non c’è più un buon rapporto come dentro la casa del Grande Fratello Vip, dove tutto nacque, ma anzi ...

tronodispine : @inmyvoidworld ah, fra l'altro, Oppini lo segue ancora Tommi. Quindi attaccare Oppini, per quanto non mi faccia imp… - sonoisterica7 : Oppini ha sempre fatto uscite infelici, è sempre stato giustificato. I suoi amici non possono essere diversi da lui… - Lisa20965466 : @Sally_goodvibes Se così fosse sarebbe una caduta di stile di zorzi che è sempre stato contro il gossip costruito..… - ZFd84 : Qualcuno che spiega cosa è successo tra Oppini e Tommaso Zorzi? #oppini #tzvip - LuciaSchepisi : Ma qualcuno che mi faccia un resoconto tra quello che è accaduto tra Oppini e Zorzi, grazie -