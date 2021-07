Zona gialla: regole, restrizioni, Green Pass, i nuovi criteri (Di mercoledì 28 luglio 2021) La cosiddetta “variante Delta” di Sars-CoV-2 comincia a spaventare l’Europa, forte di una contagiosità maggiore e della presenza di numerosi focolai anche in Paesi con un’elevata copertura vaccinale. Si prevede infatti che anche in Italia diventerà la variante prevalente molto presto. Mentre tutto il Paese in questo momento si trova in Zona Bianca, un aumento di contagi dovuto all’allentamento delle misure potrebbe portare al pensiero di un possibile, ma non imminente, ritorno in Zona gialla. Con il nuovo Decreto varato nella serata del 22 luglio, cambiano i criteri per il Passaggio in ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 luglio 2021) La cosiddetta “variante Delta” di Sars-CoV-2 comincia a spaventare l’Europa, forte di una contagiosità maggiore e della presenza di numerosi focolai anche in Paesi con un’elevata copertura vaccinale. Si prevede infatti che anche in Italia diventerà la variante prevalente molto presto. Mentre tutto il Paese in questo momento si trova inBianca, un aumento di contagi dovuto all’allentamento delle misure potrebbe portare al pensiero di un possibile, ma non imminente, ritorno in. Con il nuovo Decreto varato nella serata del 22 luglio, cambiano iper ilaggio in ...

