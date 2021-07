“Zona Bianca”, nella puntata del 28 luglio spazio alle manifestazioni contro il green pass (Di mercoledì 28 luglio 2021) Al centro del nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in stasera 28 luglio su Retequattro, Giuseppe Brindisi si occuperà, insieme ai suoi ospiti e con tanti collegamenti, servizi e interviste, delle manifestazioni contro l’estensione dell’uso del green pass, una misura introdotta dal Governo contro la circolazione del virus che però continua a dividere non solo gli italiani ma anche le forze politiche. Zona Bianca, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 28 luglio 2021) Al centro del nuovo appuntamento con “”, il programma di attualità e approfondimento realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4, in onda in stasera 28su Retequattro, Giuseppe Brindisi si occuperà, insieme ai suoi ospiti e con tanti collegamenti, servizi e interviste, dellel’estensione dell’uso del, una misura introdotta dal Governola circolazione del virus che però continua a dividere non solo gli italiani ma anche le forze politiche., ...

Agenzia_Ansa : FLASH +++ Regioni, fuori da zona bianca green pass per ristorante ++ Anche per discoteche e eventi, 'salvacondotto contro chiusure' #ANSA - VVezzali : Capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gial… - Agenzia_Ansa : Si resta in zona bianca se l'occupazione delle terapie intensive non supera il 20% dei posti letto a disposizione e… - laramarcangelo6 : RT @DSantanche: Amici questa sera alle 21.30 vi aspetto a @zona_bianca su #rete4, mentre domattina ci vediamo su #canale5 a #MorningNews,… - Fester761 : @DSantanche @zona_bianca Grazie per la segnalazione ma come umorismo preferisco quella dei Simpson -