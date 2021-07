Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 luglio 2021 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Questa sera, mercoledì 28 luglio 2021, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 28 luglio 2021, di Zona Bianca? Scopriamoli ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 28 luglio 2021) Questa sera, mercoledì 28, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Un titolo che è anche un auspicio, la fine di questo tempo d’attesa e la speranza di un ritorno alla normalità. Ma quali sono lee glidi oggi, 28, di? Scopriamoli ...

Agenzia_Ansa : FLASH +++ Regioni, fuori da zona bianca green pass per ristorante ++ Anche per discoteche e eventi, 'salvacondotto contro chiusure' #ANSA - VVezzali : Capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gial… - Agenzia_Ansa : Si resta in zona bianca se l'occupazione delle terapie intensive non supera il 20% dei posti letto a disposizione e… - SMSNEWSOFFICIAL : Nuovo appuntamento con #ZonaBianca condotto da Giuseppe Brindisi - 84enigma84 : @leveritadelvino @Dodajoya @fratotolo2 Il decreto legge vale solo in zona bianca e guarda caso hanno abbassato i li… -