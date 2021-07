Zona bianca: cosa prevede, regole, divieti (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tutta l’Italia si trova in Zona bianca ormai dal 28 giugno. L’ultima a entrare nella Zona a rischio più basso è stata la Valle d’Aosta. Nell’ultimo periodo sono stati più volte cambiati i parametri per il passaggio in Zona bianca, dapprima eliminando l’indice Rt (punto di riferimento principale fino a maggio), e con il Nuovo Decreto Covid (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105) viene eliminata anche l’incidenza dei casi, in favore del solo tasso di ospedalizzazione delle Regioni. Questo per evitare il passaggio in Zona Gialla di alcune Regioni che hanno visto un repentino aumento dei ... Leggi su leggioggi (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tutta l’Italia si trova inormai dal 28 giugno. L’ultima a entrare nellaa rischio più basso è stata la Valle d’Aosta. Nell’ultimo periodo sono stati più volte cambiati i parametri per il passaggio in, dapprima eliminando l’indice Rt (punto di riferimento principale fino a maggio), e con il Nuovo Decreto Covid (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105) viene eliminata anche l’incidenza dei casi, in favore del solo tasso di ospedalizzazione delle Regioni. Questo per evitare il passaggio inGialla di alcune Regioni che hanno visto un repentino aumento dei ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH +++ Regioni, fuori da zona bianca green pass per ristorante ++ Anche per discoteche e eventi, 'salvacondotto contro chiusure' #ANSA - VVezzali : Capienza del 75% per gli impianti sportivi all'aperto e del 50% per quelli al chiuso in zona bianca e, in zona gial… - Agenzia_Ansa : Si resta in zona bianca se l'occupazione delle terapie intensive non supera il 20% dei posti letto a disposizione e… - EricaGr80560154 : RT @FoderaStefania: 1943 lasciapassare fascista 2021 Greenpass obbligatorio Poi leggi un articolo ed esclami : Mah. Indignazione pura. In… - infoitinterno : Coronavirus, in Toscana crescono ancora i casi: sono 661. A rischio la zona bianca - -