Zielinski molto apprezzato in Premier League: De Laurentiis tentennerebbe davanti ad una grossa offerta (Di mercoledì 28 luglio 2021) In questa sessione di calciomercato un po' tutte le formazioni di Serie A hanno la necessità di cedere calciatori e ripianare le perdite dovute al Covid-19 dell'ultimo anno e mezzo. Anche il Napoli dovrà adeguarsi per sistemare il bilancio, così come confermato dallo stesso presidente De Laurentiis. Ecco perché il patron ha fatto già sapere che non esistono calciatori incedibili, davanti alla giusta offerta. Tra coloro che potrebbero partire, nel caso in cui arrivasse una proposta importante, c'è anche Piotr Zielinski. Il polacco - riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - è molto ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) In questa sessione di calciomercato un po' tutte le formazioni di Serie A hanno la necessità di cedere calciatori e ripianare le perdite dovute al Covid-19 dell'ultimo anno e mezzo. Anche il Napoli dovrà adeguarsi per sistemare il bilancio, così come confermato dallo stesso presidente De. Ecco perché il patron ha fatto già sapere che non esistono calciatori incedibili,alla giusta. Tra coloro che potrebbero partire, nel caso in cui arrivasse una proposta importante, c'è anche Piotr. Il polacco - riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport - è...

