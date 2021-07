Zapata va da Montero | il difensore ha firmato per il San Lorenzo

(Di mercoledì 28 luglio 2021) Cristianlascia la Serie A: hacon il Sandi. Nuova avventura per l’ex Milan, Udinese e Genoa Cristianlascia la Serie A. Ilripartirà dal campionato argentino e – più precisamente – dal Sandi Paolo. Classe ’86,lascia il campionato nel quale ha militato per 15 anni da svincolato. Questo il comunicato del club argentino: «Il colombiano Cristianhaun contratto con #Sandi 18 mesi e si unirà subito ...

Cristian Zapata era svincolato dal Genoa, ora si appresta a raggiungere Montero al San Lorenzo. Le ultime notizie Cristian Zapata ha salutato il Genoa due settimane fa e, da svincolato, è pronto ad accasarsi in Argentina. Secondo TycSports, il difensore colombiano ex ... Zapata, ex di Udinese e Milan, proseguirà la carriera al San Lorenzo. Finita l'avventura al Genoa, ha deciso di riavvicinarsi alla Colombia. Cristian Zapata ha firmato con il San Lorenzo de Almagro. L'ex difensore, svincolato dal Genoa dopo due anni, giocherà con il Ciclón ...