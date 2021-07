Xbox Series X/S sono le console vendute più velocemente nella storia di Xbox. Si stimano più di 6,5 milioni di unità piazzate (Di mercoledì 28 luglio 2021) Xbox Series X e Xbox Series S sono ufficialmente le console Xbox vendute più velocemente nella storia della compagnia, secondo il CEO di Microsoft, Satya Nadella. Questa notizia è arrivata come parte del report sui guadagni dell'azienda, durante il quale Microsoft ha annunciato di aver venduto più console X e S rispetto a qualsiasi altra generazione di console Xbox precedente, con la ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 luglio 2021)X eufficialmente lepiùdella compagnia, secondo il CEO di Microsoft, Satya Nadella. Questa notizia è arrivata come parte del report sui guadagni dell'azienda, durante il quale Microsoft ha annunciato di aver venduto piùX e S rispetto a qualsiasi altra generazione diprecedente, con la ...

