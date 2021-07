Women Empowerment, 3 indicatori per misurare la parità di genere (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Riportare un numero crescente di donne nel mercato del lavoro, abbattere le barriere culturali nell’accesso alla formazione STEM per le ragazze, raggiungere la parità di genere nelle posizioni che contano: questi alcuni degli obiettivi del Dialogo B20-G20 sul Women Empowerment, aperto oggi da Emma Marcegaglia, Presidente del B20, il principale engagement group del G20 espressione del mondo delle imprese a livello globale.Al Dialogo – che ha l’obiettivo di presentare le linee guida delle raccomandazioni sviluppate in questi mesi dall’iniziativa speciale del B20, che saranno consegnate ai governi del G20 ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Riportare un numero crescente di donne nel mercato del lavoro, abbattere le barriere culturali nell’accesso alla formazione STEM per le ragazze, raggiungere ladinelle posizioni che contano: questi alcuni degli obiettivi del Dialogo B20-G20 sul, aperto oggi da Emma Marcegaglia, Presidente del B20, il principale engagement group del G20 espressione del mondo delle imprese a livello globale.Al Dialogo – che ha l’obiettivo di presentare le linee guida delle raccomandazioni sviluppate in questi mesi dall’iniziativa speciale del B20, che saranno consegnate ai governi del G20 ...

