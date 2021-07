WhatsApp può diventare una stampante: il trucco lascia tutti di stucco! (Di mercoledì 28 luglio 2021) Spunta su WhatsApp un nuovo trucco per far diventare l’applicazione una stampante. Andiamo a vedere come applicare il nuovo trick. Stampare i messaggi su WhatsApp è un proposito assurdo, ma che ci può tornare utile più di quanto pensiamo. Un messaggio, infatti, potrebbe essere un documento che vogliamo conservare o potrebbe essere anche una prova L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Spunta suun nuovoper farl’applicazione una. Andiamo a vedere come applicare il nuovo trick. Stampare i messaggi suè un proposito assurdo, ma che ci può tornare utile più di quanto pensiamo. Un messaggio, infatti, potrebbe essere un documento che vogliamo conservare o potrebbe essere anche una prova L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

likeAliceR : @soloesse più blocco whatsapp e chiamate così può dire di non esser stato contattato per chiarire. - Raven___Storm : NON SI PUÒ METTERE LA VELOCITÀ 2X DI WHATSAPP? #TemptationIsland - iriatae : Mia mamma alla fine ha deciso che vuole mettere Jungkook sul profilo whatsapp e mi fa: “è perché può essere mio cug… - Anormalissimo : RT @La_JejeJeje: Ormai FB è come WhatsApp...si scrivono tra loro e tu che leggi i loro discorsi del cazzo...io boh. Postano frasi senza sen… - claudiascapin61 : @LadyChiara77 Non è possibile! Ho un salone anch’io ma siamo presenti sempre, whatsapp business, messenger, telefon… -

Ultime Notizie dalla rete : WhatsApp può Rom 2.0, Inzaghi vuole un Lukaku padrone dell'area per l'assalto all'Europa ... può, almeno a vedere la prima sintonia, istintiva e proficua, che il neotecnico dell'Inter ha col suo centravanti - totem: le chiacchierate e i WhatsApp durante l'estate avevano aperto la via tra di ...

Dedica apertura Aquileia Film Festival 2021 a Centenario del Milite Ignoto, Sottosegretario Pucciarelli: meritorio contributo per coscienza ... ..." è vivere il Centenario del Milite Ignoto senza alcuna retorica e l'evento di questa sera non può ... Share Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Articolo precedente Paragone (Italexit): 'Manifestazione ...

WhatsApp, si può inviare e ricevere denaro Adnkronos ..., almeno a vedere la prima sintonia, istintiva e proficua, che il neotecnico dell'Inter ha col suo centravanti - totem: le chiacchierate e idurante l'estate avevano aperto la via tra di ......" è vivere il Centenario del Milite Ignoto senza alcuna retorica e l'evento di questa sera non... Share Facebook Twitter PinterestArticolo precedente Paragone (Italexit): 'Manifestazione ...