Wentworth Miller | la star di Prison Break rivela | “Soffro di autismo” Il suo toccante racconto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 luglio 2021) “Come ad ognuno, anche a me la vita in quarantena ha preso qualcosa. Ma nella quiete/isolamento, ho trovato dei doni inaspettati”. Queste le parole d’esordio di un lungo post pubblicato dasu Instagram lunedì 26 luglio. L’attore, noto per essere il protagonista della fortunata serie televisiva, ha raccontato di aver scoperto di essere autistico: “(La notizia, ndr) era stata preceduta da una autodiagnosi, seguita poi da una formale. È stato un processo lungo, tortuoso e ho pensato che fosse necessario un aggiornamento, essendo io un uomo di mezza età e non un bambino di 5 anni”. Scoprirlo così, ...