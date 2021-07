Vuote le casse della regione Siciliana per la formazione professionale. Dove sono andati i soldi del cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo? (Di mercoledì 28 luglio 2021) Situazione estremamente critica per il settore della formazione in Sicilia. La regione ha le casse Vuote e mancano i soldi per la quota di cofinanziamento dei fondi europei. Come si è giunti a questo? Quali e di chi sono le responsabilità? Soprattutto, come e quando Palazzo d'Orléans pensa di risolvere la situazione di paralisi in cui versa oggi il settore della formazione? Lo chiedono al presidente della regione Sicilia Nello Musumeci - a Roberto La Galla, assessore dell'Istruzione e ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 luglio 2021) Situazione estremamente critica per il settorein Sicilia. Laha lee mancano iper la quota didei fondi europei. Come si è giunti a questo? Quali e di chile responsabilità? Soprattutto, come e quando Palazzo d'Orléans pensa di risolvere la situazione di paralisi in cui versa oggi il settore? Lo chiedono al presidenteSicilia Nello Musumeci - a Roberto La Galla, assessore dell'Istruzione e ...

