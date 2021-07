Volley, Olimpiadi Tokyo: Gianlorenzo Blengini soddisfatto: “Si è vista un’Italia che ha giocato meglio tecnicamente” (Di mercoledì 28 luglio 2021) Successo importante dell’Italia del Volley nel match contro il Giappone, valido per il torneo olimpico a Tokyo. La formazione azzurra ha sconfitto i padroni di casa per 3-1 (25-20, 25-17, 23-25, 25-21), mettendo in mostra una prova corale di pregevole fattura. La vittoria avrebbe potuto essere anche sul 3-0, non fosse stato per un momento di distrazione del terzo parziale costata però in maniera salata. Sconfitta contro la Polonia dimenticata e Bel Paese che sale a quota due vittorie, con cinque punti nel proprio girone. Gianlorenzo Blengini ha potuto contare sull’apporto nuovamente di Simone Giannelli, lasciato a riposo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 luglio 2021) Successo importante dell’Italia delnel match contro il Giappone, valido per il torneo olimpico a. La formazione azzurra ha sconfitto i padroni di casa per 3-1 (25-20, 25-17, 23-25, 25-21), mettendo in mostra una prova corale di pregevole fattura. La vittoria avrebbe potuto essere anche sul 3-0, non fosse stato per un momento di distrazione del terzo parziale costata però in maniera salata. Sconfitta contro la Polonia dimenticata e Bel Paese che sale a quota due vittorie, con cinque punti nel proprio girone.ha potuto contare sull’apporto nuovamente di Simone Giannelli, lasciato a riposo ...

