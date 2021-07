Volley | Italia-Giappone 3-1 | le pagelle degli azzurri Giannelli | rientro al top Zaytsev cresce | Juantorena top scorer

(Di mercoledì 28 luglio 2021) L’torna alla vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2021 dopo la sconfitta rimediata due giorni fa contro la Polonia. La nostra Nazionale dimaschile ha sconfitto ilper 3-1, palesando un buon gioco incentrato su solidità difensiva e concretezza a muro. Secondo successo per glidopo quello all’esordio contro il Canada e passo fondamentale verso la qualificazione ai quarti di finale, con la possibilità di chiudere ancora al primo posto in classifica nella Pool A. Di seguito ledi3-1 alle Olimpiadi....

TOKYO - La rabbia si è trasformata in punti e gioco, e così l'Italia del volley riscatta la giornata nera contro la Polonia e torna a 'fare legna', come dice il ct Blengini, nella sua Olimpiade. Il temuto Giappone di Ishikawa finisce al tappeto in quattro set.

L'Italia torna alla vittoria alle Olimpiadi di Tokyo 2021 dopo la sconfitta rimediata due giorni fa contro la Polonia. La nostra Nazionale di volley maschile ha sconfitto il Giappone per 3-1, palesando un buon gioco incentrato su solidità difensiva e concretezza a muro. Secondo successo per gli azzurri dopo quello all'esordio contro il Canada e passo fondamentale verso la qualificazione ai quarti di finale, con la possibilità di chiudere ancora al primo posto in classifica nella Pool A.